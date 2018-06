In wenigen Tagen geht das nächste Kartenpaket zu Call of Duty: WWII an den Start: United Front lautet der Name und führt euch unter anderem nach Stalingrad.

PlayStation-Spieler laden ab dem 26. Juni die Gewehre durch: Dann geht mit United Front das dritte Map-Pack zu Call of Duty: WWII an den Start. Wie schon bei den beiden Map-Packs zuvor, müssen Xbox- und PC-Spieler etwas länger auf United Front warten.

Drei neue Karten addiert der DLC: Market Garden, Monte Cassino und Stalingrad. Dazu wird der War Mode mit Operation Supercharge fortgesetzt, die euch in ein von Nazis besetztes Dorf in Tunesien führt. Auch Nazi Zombies bekommt eine Erweiterung, namentlich The Tortured Path. Darin müssen vier neue Helden die Überreste des legendären Schwerts von Barbarossa in drei verschiedenen Gebieten verteidigen und es anschließend wieder zusammensetzen, um dem Zombie-Horror damit endlich ein Ende setzen zu können.

Hier die Details zu den neuen Mehrspieler-Karten:

(Quelle: PlayStation Blog)

Market Garden

In den Niederlanden spielend, bringt diese Map intensive Kämpfe in engen Korridoren mit Schussduellen an jeder Ecke. Was ehemals eine opulente Villa war, ist nun ein vom Krieg gezeichnetes Gebäude, das droht, vom Feuer verschlungen zu werden. Im Hintergrund könnt ihr die fallenden Bomben sehen und hören, während sich die Beweise des Krieges rund um euch herum befinden.

Monte Cassino

Tretet der italienischen Kampagne in Monte Cassino bei. Eingebettet unter einem Kloster, bietet dieses vom Krieg gezeichnete Dorf eine reiche Vertikalität mit vorteilhaften Punkten und geheimen Schleichwegen entlang der Klippen.

Stalingrad

Stalingrad, basierend auf einer der größten Konfrontationen des Zweiten Weltkrieges, bietet zwei Hauptstützpunkte, die sich an jeweils zwei Enden der vom Krieg gezeichneten Stadt befinden. Sniper können sich auf das Absichern von Zugriffspunkten konzentrieren, um das Zentrum der Map zu kontrollieren. Währenddessen können offensivere Spieler durch die Kanalisation unbemerkt in die Reihen der Gegner vordringen und sie von mehreren Seiten aus flankieren.

Der Trailer zu Call of Duty: WWII - United Front folgt zum Abschluss: