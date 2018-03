Call of Duty: WWII

Über Nacht haben die Mannen von Sledgehammer Games etwas überraschend ein frisches Update zu Call of Duty: WWII aufgespielt, das gleich zwei Spielmodi mit sich bringt. Dabei handelt es sich um Fan-Favoriten!

Sledgehammer Games hat via Twitter bestätigt, dass über Nacht ein frisches Update zum populären Shooter Call of Duty: WWII veröffentlicht worden ist. Dieses bringt erfreuliche Änderungen an der Playlist mit sich, denn zwei Spielmodi sind nun dauerhaft verfügbar.

Bei den angesprochenen Modi handelt es sich einerseits um "Gun Game", andererseits um "Prop Hunt". Diese waren zuvor bereits einmal zeitlich begrenzt im Shooter verfügbar und galten durchaus als Fan-Favoriten. Künftig könnt ihr die beiden Modi dauerhaft genießen.

In "Gun Game" startet ihr zunächst mit Nichts außer einer Pistole, ehe ihr mit jedem Kill weiter aufsteigt. "Prop Hunt" ist noch etwas einzigartiger, denn in diesem Modus sind die Spieler eines Teams als verschiedene Objekte in der Umgebung getarnt, darunter beispielsweise Sandsäcke oder Fässer. Das andere Team muss diese jagen und ausschalten.