Im Shooter Call of Duty: WWII wird es auch eine private Beta-Testphase geben. Diese wurde auf der E3 nun mit einem konkreten Termin versehen.

Activision und Sledgehammer haben auf der E3 bestätigt, dass die Private Beta des kommenden Shooters Call of Duty: WWII im August auf den Plattformen PS4 und Xbox One über die Bühne gehen soll; zu einer PC-Beta gab man zunächst noch keine Pläne bekannt, schloss eine solche aber auch nicht weiter aus. Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben werden.

Auf der PlayStation 4 soll die private Beta-Testphase am Freitag, den 25. August um 19:00 Uhr deutscher Zeit starten und dann bis zum Montag, den 28. August um 19:00 Uhr andauern. Auf der Xbox One startet die Beta - wie zuvor angekündigt - etwas später. Hier fällt der Startschuss am Freitag, den 01. September um 19:00 Uhr, ehe auch diese zweite Testphase am darauffolgenden Montag, den 04. September um 19:00 Uhr endet. Neben der Xbox One wird auch die zweite Testphase auf der PS4 stattfinden; hier gibt es also zwei Beta-Zeitfenster.

Die Beta wird ausschließlich Vorbestellern der jeweiligen Vollversionen vorbehalten sein. Bei einer digitalen Vorbestellung werdet ihr automatisch benachrichtigt. Solltet ihr bei Händlern vorbestellt haben, erhaltet ihr von diesen einen Code, den ihr anschließend auf der offiziellen Webseite eingeben müsst.