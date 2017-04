Activision Blizzard und Sledgehammer Games haben heute die ersten Einzelheiten zum diesjährigen Call of Duty bekannt gegeben.

Wie bereits zuvor angekündigt, geht die Serie wieder zurück zu ihren Wurzeln. Im Einzelspielermodus erlebt ihr als Private Ronald "Red" Daniels zusammen mit anderen Mitgliedern der 1st Infantry Division der US-Armee die Invasion der Normandie mit und rückt in verschiedenen Schlachten dann weiter landeinwärts Richtung Deutschland und Belgien vor. Die Ereignisse spielen sich also ausschließlich in den späteren Kriegsjahren, genauer gesagt 1944 und 1945, ab.

Auch wenn der Mehrspielermodus erst zur E3 im Juni ausführlich vorgestellt werden soll, gaben Sledgehammer Games einen kurzen Ausblick auf drei verschiedene Modi. "Boots on the Ground" stellt dabei den klassischen PvP-Modus dar, während "Divisions" euch einen Charakter erstellen lässt, dessen Klasse, Ausrüstung und Aufgabe durch die Division bestimmt wird, der ihr beitretet.

"War" ist am ehesten mit "Operations" aus Battlefield 1 vergleichbar. Statt der simplen Aufgabe, einfach nur möglichst viele Gegner umzunieten, bietet dieser Modus asymmetrische Karten, auf denen jedes Team nach und nach verschiedene Ziele erfüllen muss.

Zudem erweitert Sledgehammer Games die aus Call of Duty: Advanced Warfare bekannte virtuelle Lobby mit "Headquarters", wo ihr mit anderen Spielern zwischen den Matches herumhängen, euren Charakter vorzeigen und euch Belohnungen abholen könnt - quasi eine Art Second Life in Call of Duty.

Bestätigt wurden darüber hinaus die Gerüchte, dass der kommende Ableger der Serie einen Koop-Modus mitbringen wird. Dieser werde eine komplett neue, vom Einzelspielermodus separate Geschichte erzählen. Weitere Einzelheiten dazu wolle man aber ebenfalls erst zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben.

Die Veröffentlichung von Call of Duty: WWII ist für den 03. November 2017 auf PC, PlayStation 4 und Xbox One geplant. Wer den Titel vorbestellt, wird Zugang zur privaten Mehrspieler-Beta erhalten, die später in diesem Jahr stattfinden soll. Einen konkreten Termin dafür gibt es aktuell noch nicht.