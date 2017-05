Activision hat den diesjährigen Shooter-Ableger Call of Duty: WWII bislang ausschließlich für PC, PS4 und Xbox One angekündigt, doch möglicherweise schafft es die Franchise auch auf die Switch von Nintendo.

Für entsprechende Spekulationen sorgte nun ein Social-Media-Posting eines Entwicklers. Die Rede ist vom kanadischen Studio Beenox, das einen Tweet abgesetzt hat. Auf dem entsprechenden Bild sind einige Team-Mitglieder neben Mitgliedern der kanadischen Armee zu sehen. Übersetzt man das französische Posting, dann soll der Besuch dazu beitragen, Spiele noch realistischer zu machen. Zwei Sprecher der kanadischen Armee stand dem Entwicklerteam in Gesprächen hierzu zur Verfügung.

In der Community wurde das Bild so aufgefasst, dass Beenox an einer Switch-Portierung von Call of Duty: WWII arbeiten könnte und das Studio im Zuge dessen auch die kanadische Armee konsultiert hat. Es handelt sich freilich noch um Spekulationen, ganz von der Hand zu weisen sind derartige Gedankengänge aber wohl nicht. Schließlich ist Beenox auch der Entwickler, der bereits Call of Duty: Black Ops III für die PS3 und Xbox 360 entwickelte. Zudem half man auch bei der Fertigstellung von Call of Duty: Modern Warfare Remastered, ist mit der Franchise also durchaus mehr als vertraut. Und auch für die Nintendo-Plattformen Wii und Wii U werkelte man bereits an Titeln wie Skylanders: SuperChargers oder The Amazing Spider-Man.

Activision war zuvor als ein Third-Party-Publisher bestätigt worden, der auch die Switch unterstützen wird. Da passt es weiterhin ins Bild, dass man bei der Ankündigung von Call of Duty: WWII für PC, PS4 und Xbox One noch betonte, dass sich die unterstützten Plattformen noch ändern könnten.

Solange eine offizielle Bestätigung noch aussteht, solltet ihr die aktuellen Spekulationen wirklich auch als Gerücht einstufen. Wir halten euch natürlich über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden. Möglicherweise gibt es ja anlässlich der E3 in Los Angeles in Kürze schon mehr zu hören.