Vor allen Dingen das letztjährige Call of Duty: Infinite Warfare enttäuschte ja, was die Annahme des Spiels in der Community betraf. Mit dem Rückkehr zum Szenario im Zweiten Weltkrieg scheint nun Vieles wieder besser zu werden.

Erste Verkaufszahlen aus Großbritannien ließen ja bereits durchblicken, dass sich Call of Duty: WWII deutlich besser verkauft, als der letztjährige Serienableger Infinite Warfare. Dieser Trend lässt sich nun zudem auch durch Steam-Daten belegen. Demnach wird die PC-Version des aktuellen Teils wieder deutlich häufiger gezockt, als noch der Vorgänger.

Zum Release fanden sich in der Spitze allein 56.000 PC-Spieler, die nur den Multiplayer-Part von Call of Duty: WWII zockten. Zählt man die Kampagnen-Spieler dazu, dann waren es sogar 76.000 Gamer in der Spitze. Zum Vergleich: Im Vorjahr lag der Höchstwert gleichzeitiger PC-Spieler von Call of Duty: Infinite Warfare bei lediglich 15.000.

Überhaupt muss man sogar noch etwas weiter zurück gehen, um ein Call of Duty zu finden, das auf dem PC in dieser Kategorie zum Start noch erfolgreicher war als das aktuelle Call of Duty: WWII. Dabei handelt es sich um Call of Duty: Black Ops II aus dem Jahr 2014. Hier lagen die Höchstwerte bei Steam bei 70.000 Spielern im Multiplayer und bei 99.000 Spielern insgesamt.