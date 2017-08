Es gibt neue Informationen zum kommenden Call of Duty: WWII. Laut GameInformer sollen Quests im Multiplayer-Part des Shooters für Langzeitmotiviation sorgen.

Es gibt neue Details zum kommenden Shooter Call of Duty: WWII. Dieses Mal geht es vorwiegend um die Multiplayer-Erfahrung. Laut GameInformer will der Publisher dafür sorgen, dass ihr lange am Ball und motiviert bleibt, um immer wieder einige Online-Partien zu absolvieren.

Nun ist es in Multiplayer-Shootern keine Seltenheit mehr, das die Spiele immer neue Anreize bieten, immer wieder Gefechte auszutragen. Angefangen bei freischaltbarer Ausrüstung bis hin zu diversen Lootboxen, die ihr euch für Ingame-Währung kaufen könnt. In Call of Duty: WWII soll es tägliche und wöchentliche Quests geben, die ihr im sogenannten Headquarter-Bereich aktivieren könnt. Wie genau diese Aufgaben dann aussehen und was ihr erledigen müsst, um diese zu erfüllen, ist bisher nicht bekannt.

Außerdem soll es möglich sein, in jeder der fünf Divisionen eine einzigartige Waffe freizuschalten. Dazu müsst ihr den höchsten Rang im jeweiligen Truppenverband freischalten. Wie lange das dauern wird, wissen wir natürlich noch nicht.