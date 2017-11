Kaum ist Call of Duty: WWII erhältlich, da könnt ihr auch schon den ersten Zusatzinhalt zum Shooter abgreifen. Wir verraten euch hier, wie ihr an das sogenannte "Pathfinder Pack" kommt.

Kurz nach dem Release von Call of Duty: WWII haben Activision und Entwickler Sledgehammer Games auch direkt den ersten DLC zum Shooter verfügbar gemacht. Dabei handelt es sich um das sogenannte "Pathfinder Pack".

Im Zuge des Pakets könnt ihr euch einen exklusiven Helm sowie Bonus Weapon XP, Bonus Division XP und drei normale Supply-Drops sichern. Wie das geht? Eigentlich ganz einfach: Ihr müsst euch lediglich vor dem 17. November 2017 in den Multiplayer-Modus des neuen Titels einloggen, um euch den DLC kostenfrei zu sichern.

Call of Duty: WWII ist seit dem 03. November für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Was wir vom Shooter halten, könnt ihr in unserem Call of Duty: WWII Review nachlesen.