Activision bietet euch zurzeit die Möglichkeit, den Multiplayer-Modus von Call of Duty: WWII kostenlos zu spielen. Wir verraten euch, wie ihr an die kostenlose Version rankommt.

Wer von euch schon immer mal eine Runde auf den Schlachtfeldern des zweiten Weltkriegs austoben wollte aber sich bisher scheut, Call of Duty: WWII zu kaufen, bekommt nun die Möglichkeit, zumindest einen ersten Blick in den Ego-Shooter von Activision zu werfen. Bis Sonntag, den 25. Februar um 22 Uhr ist der Multiplayer-Part nämlich kostenlos spielbar.

Während der Zeit gibt es auch keine inhaltlichen Einschränkungen. Ihr dürft alle Modi nach Herzenslust ausprobieren. Auch die Fortschritte, die ihr erzielt, werden gespeichert und können in die Vollversion von Call of Duty: WWII übernommen werden, sofern ihr euch dazu entscheidet, den Titel zu kaufen.

Wie kommt ihr an die kostenlose Multiplayer-Version des Titels? Ganz einfach: Ihr startet Steam und geht auf die Shopseite von Call of Duty: WWII. Dort könnt ihr euch den Multiplayer-Modus kostenlos herunterladen und bis Sonntagabend vor euch hinspielen. Zusätzlich läuft zurzeit eine Rabatt-Aktion für den Titel. Die Standard-Version des Ego-Shooters gibt es dort um 35 % reduziert.

PlayStation Underground präsentiert euch in diesem Video über 30 Minuten Spielszenen aus dem ersten DLC "The Resistance" zu Call of Duty: WWII.