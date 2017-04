Das neue Call of Duty: WWII kehrt zu den Wurzeln der Serie zurück und setzt auf ein Setting im Zweiten Weltkrieg. Um dieses historisch akurat nachzubilden, hat Entwickler Sledgehammer viel Recherchearbeit geleistet.

Kurz nach der Bestätigung von Call of Duty: WWII und die Ankündigung der ausführlichen Vorstellung für die kommende Woche, hat Entwickler Sledgehammer Games via Twitter ein kleines Video als Teaser veröffentlicht. In diesem äußert sich Studio-Co-Gründer Michael Condrey zu den Arbeiten am diesjährigen Call of Duty.

Sledgehammer Games habe demnach äußerst viel Arbeit in die Recherche für das Spiel investiert, um dieses historisch akurat zu gestalten. Demnach seien Teile des Teams in den vergangen zweieinhalb Jahren an den verschiedensten Orten in Europa und der Welt gewesen, um sich selbst ein Bild von diesen zu machen. Das wiederum deutet euch darauf hin, dass Call of Duty: WWII nicht nur in Europa spielen wird; auch der Konflikt zwischen den USA und Japan könnte damit Thema im Spiel werden.

Am 26. April 2017 ab 19:00 Uhr abends werden wir noch mehr wissen, denn dann folgt per Livestream die ausführliche Vorstellung des neuen Teils.