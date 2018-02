Call of Duty: WWII

Auf der PS4 dürfen Inhaber von Call of Duty: WWII bereits den ersten großen DLC "Resistance" genießen, nun folgen auch die weiteren Plattformen.

Activision und Sledgehammer Games haben den DLC "Resistance" zum Erfolgstitel Call of Duty: WWII aufgrund einer zeitexklusiven Vereinbarung wie gewohnt zuerst für die PS4 veröffentlicht, nun werde aber auch die weiteren Plattformen versorgt. In einer Pressemail wurde das Release-Datum für PC und Xbox One kommuniziert.

In der neuen Woche, nämlich ab dem 01. März 2018, dürfen Spieler auch auf diesen Plattformen zuschlagen und die frischen Spielinhalte genießen. Dazu zählen die neuen Multiplayer-Karten "Occupation", "Valkyrie" und "Intercept". Eine neue Kriegsmission sowie das nächste Kapitel des Nazi-Zombies-Modus sind ebenfalls an Bord.

Noch bis zum 27. Februar erhaltet ihr zudem im Community-Event kostenlose Inhalte wie die Widerstandsdivision sowie neue Waffen und Uniformen, die bei Aufständen überall im Europa während des zweiten Weltkriegs zum Einsatz kamen.