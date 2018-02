Das erfolgreichste Shooter-Franchise aller Zeiten, Call of Duty, soll bekanntermaßen auch als Kinofilm umgesetzt werden. Nun könnte ein Regisseur für dieses Projekt gefunden sein.

Die Verfilmung von World of WarCraft mag im Großen und Ganzen eher als Flop einzustufen sein, doch Activision Blizzard verabschiedet sich deswegen noch lange nicht vom Filmgeschäft. So verfolgt man weiter Pläne, auch Call of Duty auf die Kinoleinwand zu bringen, und nun ist man womöglich einen entscheidenden Schritt weiter gekommen.

Wie Variety berichtet, verdichten sich die Anzeichen, dass Stefano Sollima für die Verfilmung als Regisseur verantwortlich sein soll. Sollima ist in gleicher Funktion auch in Bezug auf den kommenden Streife "Sicario 2: Soldado" tätig und ist in den Vereinigten Staaten selbst nicht unbedingt einer der bekanntesten Vertreter seines Fachs. Der 51-Jährige hat international aber schon häufiger von sich reden gemacht, unter anderem in Bezug auf den 2015 veröffentlichten italienischen Film "Suburra".

Im Übrigen sind Details zur Verfilmung von Call of Duty aber immer noch Mangelware, sieht man einmal davon ab, dass das Skript von Kieran Fitzgerald geschrieben wird. Möglich erscheint weiterhin, dass der Streifen im Zweiten Weltkrieg angesiedelt sein könnte, so wie die ersten Spiele der Reihe; gesichert ist das aber längst nicht. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden.