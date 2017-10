Die Veröffentlichung von Call of Duty: WWII rückt immer näher. Auf einer ersten unterstützten Plattform könnt ihr euch nun schon entsprechend auf den Release vorbereiten.

Digitale Spielversionen sind immer weiter auf dem Vormarsch und gewinnen Marktanteile, allerdings müssen auch ordentliche Datenmengen vorher durch die heimische Leitung gepresst und heruntergeladen werden. Hersteller bieten daher eine Pre-Load-Möglichkeit an, damit Spieler am Release-Tag nicht erst stundenlang auf den Abschluss des Downloads der nötigen Spieldateien warten müssen - so auch bei Call of Duty: WWII.

Wer beim neuen Shooter zur digitalen Spielversion greift, kann sich nun zumindest schonmal auf der Xbox One von Microsoft mit den wichtigsten Datenpaketen eindecken, um am 03. November dann pünktlich loslegen zu können. Erfreulich dabei: Die Datenmenge ist verglichen mit anderen aktuellen Titeln durchaus überschaubar und im annehmbaren Bereich.

Solltet ihr Call of Duty: WWII auf der Xbox One zocken, so müsst ihr 45 GB herunterladen. Zum Vergleich: Mittelerde: Schatten des Krieges brachte es auf dem PC zuletzt auf 98 GB und Forza Motorsport 7 kam auf der Xbox One inklusive Day-One-Patch ebenfalls auf fast 100 GB; allerdings war das Day-One-Update ebenfalls 50 GB groß.

Auf der PS4 steht die Pre-Load-Möglichkeit zunächst noch aus.