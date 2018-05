PC-Version am Wochenende kostenfrei zocken!

Call of Duty: WWII

Auch Call of Duty: WWII zählte im vergangenen Jahr wieder zu den wichtigsten Spiele-Releases überhaupt. Wer noch einen Bogen um den Shooter von Activision gemacht hat, der kann sich diesen am Wochenende nun kostenlos anschauen - zumindest auf dem PC.

Zwar hat Call of Duty: WWII mittlerweile schon einige Monate auf dem Buckel, der ein oder andere hat sich den Activision-Shooter aber noch nicht angesehen. Wer dies auf dem PC nun nachholen möchte, der darf das an diesem Wochenende via Steam zunächst kostenlos tun. Eine entsprechende Aktion wurde nun angekündigt.

So könnt ihr euch das Spiel derzeit kostenlos herunterladen und loslegen; enthalten sind sowohl Singleplayer-, Zombies- als auch Multiplayer-Modus. Die Aktion läuft bis Sonntag, den 06. Mai 2018 um 22:00 Uhr deutscher Zeit.

Wer anschließend vom Titel überzeugt ist, der kann sich die Vollversion dauerhaft mit einem Rabatt sichern. Bei Steam ist die PC-Fassung im Vergleich zum regulären Preis vorübergehend auch 35 Prozent günstiger zu haben. Der Nachlass gilt sowohl für die Standard Edition als auch die Digital Deluxe Edition und kann bis zum 07. Mai 2018 um 19:00 Uhr deutscher Zeit in Anspruch genommen werden.