Trotz hervorragendem Verkaufsstart hat der neue Shooter Call of Duty: WWII hier und da noch mit Problemen zu kämpfen. Das betrifft auf halbwegs skurrile Weise nun auch die Erfahrungspunkte, die ihr im Spielverlauf im Rahmen des Fortschrittssystems erwerben könnt.

Trotz Verkaufserfolgen ist bei Activision und Sledgehammer noch nicht alles Gold was glänzt, denn Call of Duty: WWII kämpft noch mit einigen Kinderkrankheiten zum Start. Dazu zählen vor allen Dingen Performance-Probleme, die auch seit dem neuen Patch zu Call of Duty: WWII noch nicht vollends behoben sind. Darüber hinaus gibt es auch ein Problem mit der Vergabe von Erfahrungspunkten - wovon Spieler bis dato allerdings profitieren und sich daher wohl kaum beschweren werden.

Hattet ihr zufällig den Eindruck, bislang flott in Call of Duty: WWII voran zu kommen? Das hat einen bestimmten Grund, denn wie Entwickler Sledgehammer Games in Person von Chief Operating & Development Officer Michael Condrey nun via Reddit einräumte, wurden im Shooter bislang versehentlich dauerhaft doppelte Erfahrungspunkte seit dem Release vergeben.

"Wir sind inklusive aktivem 2XP gestartet, allerdings unabsichtlich", so Condrey nun. "Jeder hat seit dem 03. November die doppelte Anzahl der regulären Erfahrungspunkte erhalten, bis wir einen Playlist-Wechsel letzten Donnerstagabend vorgenommen haben, wodurch effektiv sogar 3XP gestartet ist."

Am Montag sei der XP-Bonus nun abgeschaltet worden, nachdem man das Problem erkannt habe. Seitdem soll das Fortschrittssystem wie ursprünglich geplant ganz normal funktionieren.