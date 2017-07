Während eines Panels auf der aktuell in den USA stattfindenden San Diego Comic Con, haben Activision und Sledgehammer Games den Zombie-Modus von Call of Duty: WWII offiziell vorgestellt.

Im November kehrt Call of Duty zu den eigenen Wurzeln des zweiten Weltkriegs zurück. Neben der Kampagne und dem klassischen Mehrspieler-Modus, wird der Ego-Shooter auch wieder über einen Koop-Zombie-Modus verfügen. Dieser wird den Titel Nazi Zombies tragen und wurde auf der Messe im Zuge eines Panels ausführlich vorgestellt. Für die Moderation der Präsentation war YouTube-Star und Mitbegründer von Kinda Funny Games Greg Miller verantwortlich. Neben Entwicklern aus dem Team bei Sledgehammer Games nahmen auch einige der Darsteller, die in Nazi Zombies die Hauptrollen einnehmen, an dem Panel teil.

Die Geschichte des Zombie-Modus konfrontiert das mit den Gesichtern und Stimmen von David Tennant (Dr. Who, Broadchurch), Elodie Young (G.I. Joe: Retaliation, Daredevil), Katheryn Winnick (Vikings, The Dark Tower), Udo Kier (Blade, Melancholia) und Ving Rhames (Pulp Fiction, Mission Impossible – Rogue Nation) versehene Team, in dessen Haut die Spieler schlüpfen, mit Zombieexperimenten der Nazis. Während der Handlung deckt das Team Pläne der Achsenmächte auf, okkulte Mächte zu nutzen, um eine unbesiegbare Untotenarmee zu erschaffen.

„Mit Nazi Zombies haben wir eine erschreckende Welt voller grauenhafter Charaktere und Ereignisse erschaffen, die die Spieler aufschrecken und über ihre Schulter gucken lassen wird. Es gibt eine unglaubliche Menge an Mythos und Legende, die sich unser Team während der Entwicklung erdacht hat“, erklärt Glen Schofield, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games. „Das ist anders als alles, was es bisher gab. Wir führen die Spieler in Nazi Zombies an ein paar unglaublich dunkle Orte. Wir haben hier ein höllisch gutes Horror-Erlebnis.“

Michael Condrey, Studioleiter und Mitbegründer von Sledgehammer Games, fügt hinzu: „Wir sind total begeistert, Nazi Zombies hier auf der San Diego Comic-Con zu enthüllen. Es war wieder einmal großartig, ein horrorbasiertes Erlebnis zu erschaffen und Call of Duty auch mit Nazi Zombies zurück zum Ursprung zu führen. Das Team des Studios ist stolz auf die Gelegenheit, den Fans etwas wirklich ganz Besonderes zu liefern.“

Der Koop-Modus Nazi Zombies erscheint als Teil von Call of Duty: WWII am 3. November 2017. Passend zur Vorstellung des kooperativen Zombie-Modus wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, den ihr euch unten ansehen könnt.