Mehrere Charaktere in der Story spielbar

Call of Duty: WWII

In der abgelaufenen Woche hat Sledgehammer Games zahlreiche Infos zur Story-Kampagne von Call of Duty: WWII bekannt gegeben. Abschließend äußerte sich nun auch Co-Gründer Glen Schofield und bestätigte ein weiteres Feature.

Wie Glen Schofield, Co-Gründer des Entwicklerstudios Sledgehammer Games, nun in einem Interview bestätigte, werdet ihr in der Story-Kampagne des neuen Call of Duty: WWII nicht nur den Protagonisten Ronald "Red" Daniels steuern können.

In einigen Teaser-Clips wurden auch schon weitere Mitglieder des Squads in der Einzelspieler-Kampagne vorgestellt, bislang war aber noch nicht die Rede davon, dass mehrere Charaktere auch tatsächlich spielbar sein werden. Diesen Umstand bekräftigte nun der ranghohe Entwickler. "Red" Daniels ist demnach nur der Hauptcharakter der Story-Kampagne.

Laut Schofield werdet ihr lediglich keinen Deutschen in der Einzelspieler-Kampagne zocken, jedoch in die Rollen weiterer Alliierter schlüpfen. Einer der Charaktere wird ein weiblicher französischer Widerstandskämpfer sein; hier dürfte es sich um die per Teaser vorgestellte Protagonistin Rousseau handeln. Zudem sollt ihr auch einen RAF-Piloten sowie einen Panzer-Kommandanten steuern dürfen.

Dennoch wird sich die Handlung im Grunde auf "Red" Daniels fokussieren. Mit diesem kämpft ihr euch gewissermaßen durch Frankreich und dürft unter anderem auch Paris befreien.

Call of Duty: WWII wird ab dem 03. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One erhältlich sein.