Call of Duty: WWII

Man muss kein großer Prophet sein um vorherzusagen, dass Call of Duty: WWII vermutlich einer der größten Blockbuster im Weihnachtsgeschäft sein wird. PS4-Fans können sich passend zum neuen Shooter auch eine besondere Konsole sichern.

Anlässlich der Veröffentlichung von Call of Duty: WWII bringt Sony in Zusammenarbeit mit Activision eine limitierte Auflage seiner PlayStation 4 auf den Markt. Diese soll es pünktlich zum Release des Shooters am 03. November 2017 geben.

Die limitierte Auflage der PS4 kommt im Look "Green Camouflage" daher und verfügt über eine Festplatte mit 1 TB Speicherplatz. Im Bundle ist außerdem der passende DualShock 4 sowie die Standard Edition von Call of Duty: WWII auf Blu-ray Disc enthalten. Dazu kommen noch die 30 Tage Vorabzugriff auf die künftigen DLC-Pakete auf der PS4, die der Zeitexklusivitätsvereinbarung mit Activision zu verdanken ist. Jedes PS4-Paket zum Spiel beinhaltet außerdem: