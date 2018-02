Treyarch arbeitet bereits am nächsten Call-of-Duty-Ableger. Doch worum genau geht es im nächsten Teil? Ein Insider auf Twitter will die Antwort bereits wissen. Nach dem kurzen Trip in die Vergangenheit soll es wieder futuristischer werden.

Seit dem 3. November schießen sich Fans von Call of Duty: WWII auf den Schlachtfeldern des 2. Weltkriegs über den Haufen. Währenddessen arbeitet der Entwickler Treyarch bereits am nächsten Ableger der Ego-Shooter-Reihe. Doch worum genau geht es im Ableger, der 2018 auf den Markt kommen soll?

Ein Branchen-Insider auf Twitter kennt die Antwort womöglich bereits. Einem Tweet von Marcus Sellars zu Folge, arbeitet Treyarch nämlich an Call of Duty: Black Ops 4, welches seiner Aussage nach für die PlayStation 4, Xbox One, den PC und, Überraschung, für die Nintendo Switch erscheinen soll. Zudem spricht er davon, dass das Szenario dieses Mal modern und bodenständig werde. Schluss also mit überdrehten Sprüngen von einer Wand zur nächsten mit Hilfe eines Jetpacks? Das gilt es wohl abzuwarten.

Cheaten verboten: Top 10: Die verrücktesten Bestrafungen für Cheater

Zudem will Sellars bereits Informationen über die Switch-Version haben. Demnach wird es auf der Nintendo-Plattform einen DLC-Support geben, wie er bereits auf den anderen drei Plattformen üblich ist. Darüber hinaus soll die Switch über ein HD-Rumble-Feature und Motion Controls verfügen.

COD 2018 is Black Ops 4 and is coming to PS4/Xbox/PC/Switch. It is set in the modern times and is boots on the ground. The Switch version will support DLC, HD Rumble and motion controls. The Switch version is also being ported by a company which is familar with COD games.