Bis Black Ops IIII im Herbst erscheint, bleibt Call of Duty: WWII der aktuelle Teil der Shooterreihe und die Fans wollen dort bei der Stange gehalten werden. Deshalb gibt es nun wieder einen neuen Spielmodus.

Als in der vergangenen Woche das Ingame-Event "Attack of the Undead" in Call of Duty: WWII offiziell gestartet ist, hieß es, dass es insgesamt drei neue Spielmodi geben würde. Zum Beginn des Events konntet ihr direkt eine neue Version des Infected-Modus ausprobieren, doch wann die weiteren Modi folgen, war damals noch unbekannt. Nun ist der zweite neue Modus gestartet.

Bei Hordepoint handelt es sich um eine neue Variante des klassischen Hardpoint-Modus. Diese hat dabei aber einen Nazi-Zombies-Twist abbekommen. Wie aus Hardpoint gewohnt, müsst ihr auch in Hordepoint eine spezifische Region auf einer Karte für eine bestimmte Zeit halten und verteidigen. In diesem Fall müsst ihr euch aber gleichzeitig gegen Massen von Untoten erwehren, welche die Aufgabe natürlich erschweren.

Durch die Integration von Hordepoint wurde die Infected-Variante wieder aus dem Spiel entfernt; nicht auszuschließen ist, dass diese zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen des Events in das Spiel zurückkehren könnte.