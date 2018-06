Call of Duty: WWII

Activision hat weitere Details zum nächsten Nazi-Zombies-Kapitel in Call of Duty: WWII bekannt gegeben. Dabei will man neue Wege gehen.

Mit "The Tortured Path" wurde das nächste Nazi-Zombies-Kapitel als Teil des dritten DLC-Pakets "United Front" zu Call of Duty: WWII vorgestellt. Dabei wagen die Macher etwas Neues und gehen andere Wege.

Bislang wurden mehrere Nazi-Zombies-Karten veröffentlicht, die einem traditionellen Muster folgten: Untote bekämpfen, ein komplexes Easter Egg komplettieren und mehr über die Hintergrundgeschichte erfahren. Im neuen DLC jedoch wird Sledgehammer Games euch mehrere Aufträge an die Hand geben, die ihr auf drei miteinander verbundenen Karten erfüllen müsst. Dabei werdet ihr auf eine Reise von Europa bis an den Atlantik geschickt.

Nach den Ereignissen in "The Shadowed Throne" schwärmen die Nazi-Zombies von Straub aus und bedrohen die Alliierten auf dem kompletten Kontinent. General Rideau ruft einen letzten verzweifelten Plan aus: Die Agenten müssen die Teile von Barbarossas Schwert finden, um dieses zu reparieren und der Zombie-Bedrohung damit den Garaus machen zu können.

Seid ihr bislang immer an einem einzigen Ort unterwegs gewesen, führt euch "The Tortured Path" mit verschiedenen zufallsbasierten Zielen auf drei unterschiedliche Maps. Wenn euer Team jeweils zehn Runden überleben und die Missionsziele erfüllen kann, kommt es auf die nächste Karte in der Sequenz. Schafft ihr es aber nicht, ein Ziel zu erfüllen, wird euer Team ausgelöscht und es geht nicht mehr weiter – dann müsst ihr von vorne anfangen.

Die erste Karte ist in einem spanischen Dorf angesiedelt, das von Zombies überrant wird. Schafft ihr diesen Teil, geht es auf einem Transportschiff weiter. An Barbarossas Gedenkstätte können schlussendlich die Schwertteile zusammengesetzt und womöglich als ultimative Waffe eingesetzt werden.

Der neue DLC zu Call of Duty: WWII ist in dieser Woche für PS4 erhältlich; die weiteren Plattformen PC und Xbox One folgen in einem Monat.