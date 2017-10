Call of Duty: WWII

Im Rahmen des Media Showcase von Sony stellte Activision als Partner den ersten DLC zum kommenden Call of Duty: WWII vor. Dieser hat auch ein Release-Date spendiert bekommen - zumindest für die PS4.

Zur Eröffnung der Paris Games Week hatte Sony für Shooter-Fans gute Nachrichten parat: Der erste DLC zu Call of Duty: WWII wird nicht zu lange auf sich warten lassen - und erscheint zeitexklusiv zunächst für die PlayStation 4.

Der Zusatzinhalt wird den Namen "The Resistance tragen" und erscheint am 30. Januar 2018 für die PS4. Dieser ist wieder einen Monat lang exklusiv auf dieser Plattform verfügbar, so dass Xbox-One- und PC-Spieler vermutlich Ende Februar oder Anfang März zuschlagen dürfen.

Ansonsten sind Details zum DLC bislang noch eher Mangelware, so dass nicht klar ist, ob beispielsweise auch Singleplayer-Inhalte an Bord sein werden. Ein neuer Trailer, den ihr euch im Folgenden ansehen könnt, zeigt mit "Carentan" eine neue Multiplayer-Map für das Spiel, die während der Alliierten-Invasion in der Normandie angesiedelt ist.