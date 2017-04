Call of Duty: WWII

Seit gestern Abend steht fest, dass ihr im neuen Call of Duty: WWII in den Zweiten Weltkrieg zurückkehrt. Im Vorfeld der Vorstellung in der kommenden Woche ist nun erstes Bildmaterial im Netz geleakt worden.

Noch bevor Sledgehammer und Activision das neue Call of Duty: WWII offiziell vorstellen, ist nun erstes Bildmaterial zum Shooter im Netz aufgetaucht. Die veröffentlichten Screenshots, die ihr euch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt, sind aber in einer niedrigen Auflösung aufgetaucht und zeigen wohl erste Eindrücke aus der neuen Kampagne.

Darüber hinaus hat Amazon das Spiel bereits in sein Sortiment aufgenommen und zeigt dabei den voraussichtlichen Packshot bereits in hoher Auflösung.