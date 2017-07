Im Vorfeld der Veröffentlichung von Call of Duty: WWII soll es eine private Beta-Testphase auf der PlayStation 4 geben. Diesbezüglich haben die Mannen von Sledgehammer nun erste Details bestätigt.

Mit dem sogenannten Divisions-System wagt sich Sledgehammer bei der Rückkehr in den Zweiten Weltkrieg an einen neuen Ansatz in Bezug auf das Create-A-Class-System. Insgesamt fünf verschiedene Divisionen soll es im neuen Shooter geben, die allesamt über eigene Vorteile sowie Waffen verfügen. Alle diese Divisionen wird es bereits im Rahmen der Private Beta auf der PS4 geben, wie nun bestätigt wurde.

Unklar ist gegenwärtig noch, ob ihr auf alle fünf Divisionen bereits vom Start weg zurückgreifen dürft, oder ob diese im Rahmen der Beta erst nach und nach freigespielt werden müssen. Sobald eine Division zur Wahl steht, könnt ihr auch während einer Partie in diese wechseln. In jeder Abteilung gibt es einen eigenen "Division Skill" und ein "Division Training", das nicht geändert werden kann. Bei dem Skill handelt es sich um eine exklusive Fertigkeit dieser Division, beim Training um ein Perk, das innerhalb der Division hochgelevelt werden kann.

Ihr habt im Spielverlauf aber natürlich genügend Möglichkeiten, um Klassen entsprechend eurem Spielstil zu individualisieren. Insbesondere könnt ihr noch zwischen verschiedenen Waffen und Erweiterungen zu diesen wählen. Im Rahmen des "Basic Training" gibt es zudem auch noch einen generischen Perk, den ihr frei wählen dürft.

Bei den fünf Divisionen im Spiel sowie in der Beta wird es sich handeln um: Armored Division, Mountain Division, Airborne Division, Expeditionary Division und Infantry Division. Bei der Armored Division liegt der Fokus beispielhaft auf schweren Geschützen und panzerbrechender Munition, wohingegen sich die Mountain Division auf Scharfschützen spezialisiert.

Die PS4-Beta soll vom 25. bis zum 28. August 2017 durchgeführt werden. Die Vollversion von Call of Duty: WWII wird am 03. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen. An dem vorherigen Beta-Test dürfen Vorbesteller per Code teilnehmen.