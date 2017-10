In einer Woche erscheint mit Call of Duty: WWII der nächste Ableger der beliebten Shooter-Reihe - natürlich nicht ohne Day-One-Patch. Wer diesen nicht lädt, scheint sogar mit dem Singleplayer-Modus Probleme zu bekommen ...

Day-One-Patches gehören heute zu jedem großen Spiele-Release dazu. Pünktlich zur Veröffentlichung gibt es auch ein mehrere Gigabyte großes Update, das meistens einige größere und kleinere Probleme behebt. Bisher konnten sich Spieler allerdings darauf verlassen, dass sie den Patch nicht zwingend laden müssen, bevor sie einen Blick in den Singleplayer-Modus eines Spiels werfen dürfen. Das scheint sich mit Call of Duty: WWII nun allerdings geändert zu haben.

Denn laut einem Tweet der Gaming-Website AllGamesDelta könnt ihr ohne den Day-One-Patch nicht einmal die Kampagne zocken:

Call of Duty WWII early copies won’t work until patch is released (Not even the single player) pic.twitter.com/9gbtqesuNx