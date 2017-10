Enttäuschend: So wenige Karten bietet der War-Modus zunächst

Call of Duty: WWII

Wenn Call of Duty: WWII am kommenden Freitag im Handel landet, dann wird auch der vielversprechende War-Modus an Bord sein. Allerdings hat dieser zunächst einen eher bescheidenen Umfang.

Die ersten Kopien von Call of Duty: WWII sind offenbar im Umlauf und fördern neue Infos zum Spielumfang zu Tage. Via Reddit hat sich nun ein früher Nutzer des Shooters zum vielversprechenden War-Modus geäußert: Dieser hat zunächst gar nicht mal soviele Inhalte zu bieten.

Nachdem unlängst klar wurde, dass sich die Singleplayer-Kampagne von Call of Duty: WWII ohne 9GB schweren Day-One-Patch nicht spielen lassen wird, gibt es nun den nächsten kleinen Nackenschlag: Der neue War-Modus wird zunächst nur mir schlappen drei Maps ausgeliefert. Dabei handelt es sich neben der aus der Beta bekannten Karte "Operation Breakout" noch um die weiteren missionsbasierten Level "Operation Griffin" und "Operation Neptune".

Auch wenn Sledgehammer für die Zukunft in DLCs weitere War-Missionen zugesichert hat, so ist der Umfang zum Launch damit durchaus etwas enttäuschend. Im Spielmodus werden bis zu 12 Spieler unterstützt; zudem lässt sich dieser auch mit Bots zocken.