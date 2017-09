Call of Duty: WWII

Ab dem 03. November 2017 wird das neue Call of Duty: WWII offiziell erhältlich sein, für Interessierte am neuen Shooter-Ableger kann es sich aber lohnen, vielleicht schon früher zuzuschlagen. Dann könnt ihr nämlich einen besonderen Multiplayer-Bonus abgreifen.

Entwickler Sledgehammer Games hat zusammen mit Publisher Activision einen neuen Vorbesteller-Bonus für frühentschlossene Käufer von Call of Duty: WWII angekündigt. Wer sich den im Zweiten Weltkrieg angesiedelten neuen Shooter vorab zulegt, der kann sich demnach auch das "Multiplayer Upgrade Pack" sichern.

Im Zuge dieses Bonus könnt ihr permanent eine Waffe im Spiel freischalten. Darüber hinaus bekommt ihr auch einen Bonus für den Erwerb doppelter Erfahrungspunkte im Multiplayer-Part, wobei nicht näher genannt wird, wie lange diese Bonus-Zeitperiode konkret andauern wird. Einen Trailer zum neuen Pre-Order-Bonus gibt es im Anschluss an diese MEldung.

Das "Multiplayer Upgrade" ist nur einer von mehreren Vorbesteller-Boni. Zu diesen zählen im Übrigen auch die bereits angekündigten Inhalte "Division's Pack", Nazi Zombies Camo und 500 CoD-Points zum Einsatz in Call of Duty: Black Ops III oder Call of Duty: Infinite Warfare.

Call of Duty: WWII erscheint am 03.11.2017 für PC, PS4 und Xbox One.