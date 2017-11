Der Shooter Call of Duty: WWII ist bekanntermaßen gut gestartet und erweist sich für Activision wieder als Glücksfall, was die Verkaufszahlen betrifft. Eine neue Bestmarke hat man nun wieder in Großbritannien aufgestellt.

Dass das neue Call of Duty: WWII deutlich besser abschneidet als das letztjährige Call of Duty: Infinite Warfare hatten wir ja bereits berichtet. Der im Zweiten Weltkrieg angesiedelte neue Teil verkauft sich in etwa doppelt so gut wie der letzte Teil mit Sci-Fi-Setting. Das führte nun auch dazu, dass in Großbritannien auf der Insel eine Bestmarke gefallen ist.

Natürlich hat Call of Duty: WWII auch in den neuesten Verkaufscharts auf der Insel den Platz an der Sonne inne. Das allein ist aber noch nicht sonderlich verwunderlich. Vielmehr ist da schon erwähnenswert, dass der Shooter von Activision und Sledgehammer in Großbritannien die größten Verkaufszahlen in der zweiten Woche nach dem Release verzeichnen kann, wie kein anderer Titel in den gesamten letzten beiden Jahren!

Weder 2017 noch 2016 war ein Spiel veröffentlicht worden, das in der zweiten Verkaufswoche noch so gut performte, wie nun Call of Duty: WWII. Da kann nicht einmal der Fussball-Dauerbrenner FIFA 18 etwas ausrichten und muss sich mit Rang 2 im britischen Ranking begnügen.

Um die britischen Charts an dieser Stelle noch abzuschließen: Auf Rang 3 findet sich mit Assassin's Creed: Origins ebenfalls ein aktueller Blockbuster; Need for Speed: Payback erwischte mit Platz 4 einen guten Verkaufsstart.

Call of Duty: WWII ist für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Mittlerweile wurde ein erster Patch zum aktuellen Call of Duty veröffentlicht. Dennoch hat Call of Duty: WWII weiter mit Multiplayer-Problemen zu kämpfen. Unser Call of Duty: WWII Review könnt ihr hier nachlesen.