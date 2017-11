Call of Duty: WWII

Mit einem Update am 21. November kommen die Mikrotransaktionen in Call of Duty: WWII. Doch daneben könnte es noch einige neue Inhalte im Spiel geben, wie ein Leak verrät.

Seid ihr bereits auf den Schlachtfeldern des zweiten Weltkriegs in Call of Duty: WWII unterwegs? Fehlen euch eventuell einige spezielle Waffen? Dann gibt es wohl gute Neuigkeiten. Laut einem aktuellen Leak kommen demnächst eine Menge neuer Waffen auf euch zu. Zudem wird es drei neue Arten von Supply Drops im Spiel geben.

Aktuell gibt es mit normalen und seltenen, zwei Arten von Supply Drops. Die neuen sollen in die Kategorie legendär, episch und Waffen fallen. Welche Inhalte in den legendären und epischen Boxen drin sein werden, ist nicht bekannt, allerdings gibt es bereits Informationen zu den Supply Drops für Waffen. Laut dem Reddit-User MossadKilledLilPeep wird es demnach 16 neue Waffen geben, die durch die neue Box erbeutet werden können.

Die Liste der neuen Waffen:

Gewehr 43 (Gewehr)

Type 5 (Gewerh)

Volkstrumgewehr (Gewehr)

Beretta 38 (SMG)

Sten (SMG)

Breda 30 (LMG)

M1919 (SMG)

MG81 (LMG)

Arisaka (Gewehr)

Winchester 94 Lever Action (Gewehr)

Enfield No. 2 (Pistole)

Walther P38 (Pistole)

Reichsrevolver (Pistole)

Icepick (Nahkampf)

Combat Knife (Nahkampf)

Trench Knife (Nahkampf)

Bisher gibt es dazu noch keine offizielle Ankündigung vom Entwickler Sledgehammer Games. Auch ein Datum, wann die neuen Supply Drops und damit auch die Waffen ihren Weg ins Spiel finden, ist nicht bekannt. Denkbar wäre allerdings, dass sie bereits mit dem kommenden Update am 21. November, das auch die Mikrotransaktionen ins Spiel bringt, erhältlich sind.

Weihnachten steht vor der Tür. Noch keine Geschenke? – Top 10: Blockbuster-Games für die kalten Tage