Call of Duty: WWII

Abonnenten von Twitch Prime profitieren mal wieder in Form von exklusiven Spielinhalten, dieses Mal für den populären Shooter Call of Duty: WWII. Wir verraten euch, was drin steckt im neuen Paket.

In regelmäßigen Abständen erhalten Abonnenten von Twitch Prime nicht nur kostenlose PC-Vollversionen, sondern auch exklusive Inhalte in aktuellen Titeln. Fortnite war schon vertreten und jetzt gibt es wieder Neues zum First-Person-Shooter Call of Duty: WWII.

Bereits im Januar hatten Twitch-Prime-Mitglieder im Shooter von Sledgehammer Games exklusive Supply Drops erhalten. Dieses Mal gibt es im April nun einen DLC, der den Namen "Honor & Glory Pack" trägt.

Im Zuge dieses Zusatzinhalts bekommt ihr drei kosmetische Gegenstände an die Hand, die ihr dann im Spiel einsetzen könnt; das wurde nun via Twitter angekündigt. Bei den Items handelt es sich um ein Waffen-Accessoire, eine Uniform und eine Kopfbedeckung. Während die Gegenstände in diesen Kategorien zugesichert werden, müssen es aber nicht zwangsläufig genau die Exemplare sein, die im Zuge des Tweets beispielhaft dargestellt werden; es gibt weitere Varianten.

Zuletzt wurde auf der PS4 mit "The War Machine" auch der zweite richtige DLC zum Spiel veröffentlicht. Dieser beinhaltet drei neue Multiplayer-Karten, ein Zombie-Kapitel und mehr.