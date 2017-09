Ein Shooter, Zombies und dann auch noch Nazis: Eine Kombination, die in Deutschland häufiger zu Hindernissen in Sachen Altersfreigabe führt. Nun hat Activision bekannt gegeben, ob und welche Einstufung Call of Duty: WWII erhalten hat und ob dafür Einschnitte notwendig waren. Wir klären auf!

Auch in diesem Jahr wird Call of Duty: WWII trotz Setting im Zweiten Weltkrieg wieder in Deutschland zu haben sein. Wie Publisher Activision im Rahmen einer Pressemail kommunizierte, erhielt der First-Person-Shooter für PC, PS4 und Xbox One die USK-Alterseinstufung "Keine Jugendfreigabe gemäß § 14 JuSchG" verpasst. Kurzum: Call of Duty: WWII darf lediglich an volljährige Spieler ab 18 Jahren verkauft werden.

Bleibt die Frage zu klären, ob für das Erreichen dieser Alterseinstufung Schnitte gegenüber der internationalen Version notwendig waren. Auch hier gibt es grundsätzlich positive Neuigkeiten: Sowohl der Zombies-Modus als auch der Multiplayer-Part sind identisch zur internationalen Fassung.

Einschnitte waren lediglich im Story-Modus notwendig, und diese erklären sich von selbst: Die deutshe, österreichische sowie deutschsprachige Schweizer Fassung des Spiels müssen einen großen Bogen um Hakenkreuze und Co. machen, da es sich um die Darstellung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen gemäß § 86a StGB handelt. Diese Symbole mussten ersetzt werden; ansonsten entspricht der Story-Modus aber ebenfalls der internationalen Version. Alle genannten Fassungen sind zudem optional auch in englischer Sprache spielbar.