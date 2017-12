Nachdem Call of Duty: WWII erwartungsgemäß wieder ein Verkaufsschlager geworden ist, steht nun der erste Zusatzinhalt zum Titel auf dem Plan. Die Macher haben jetzt Details bekannt gegeben, was euch in "The Resistance" alles erwartet.

Mit "The Resistance" soll Ende des kommenden Monats Januar der erste DLC zu Call of Duty: WWII veröffentlicht werden. Entwickler Sledgehammer Games und Publisher Activision haben im Vorfeld nun die konkreten Details zur Erweiterung bekannt gegeben.

Im Mittelpunkt stehen demnach drei neue Multiplayer-Karten für den Shooter. Die erste Map heißt "Anthropoid" und ist in Prag in der damaligen Tschechoslowakei angesiedelt. Die Inspiration zieht diese Karte aus der Operation Anthropoid, einem Anschlagsversuch auf einen hochrangigen deutschen Offizier im Zweiten Weltkrieg, wobei auch Sniper unter euch auf ihre Kosten kommen sollen.

Die Karte "Occupation" ist ein Remake der klassischen Karte "Resistance" aus Call of Duty: Modern Warfare 3, wobei ihr euch durch die Straßen und Läden im von den Deutschen besetzten Paris des Zweiten Weltkriegs kämpft. Neben Nahkämpfen wird sich hier in den längeren Straßen auch auf mittlere Distanzen bekriegt. Den Abschluss bildet die Karte "Valkyrie" in den Masurian Woods; diese Map fand ihre Inspiration in "The Wolf's Lair", dem Hauptquartier Hitlers an der Ostfront während Operation Barbarossa, der Nazi-Invasion in der Sowjetunion.

Neben diesen Multiplayer-Maps gibt es mit "Operation Intercept" auch eine neue Mission für den War-Modus. Dabei müsst ihr eine Rettungsmission für Widerstandskämpfer anführen, die in einem Zug transportiert werden. Zunächst müsst ihr diese auf Seiten der Alliierten befreien, anschließend die Kommunikationsausrüstung der Nazis zerstören und schlussendlich im letzten Abschnitt den Zug stoppen.

Und auch ein neues Kapitel der Nazi-Zombies-Saga darf für Koop-Freunde natürlich nicht fehlen. Dieses heißt "The Darkest Shore" und setzt die Handlung der Hauptkampagne fort und schließt an das Desaster von Mittelburg an.

"The Resistance" ist Teil des Season Pass von Call of Duty: WWII, kann aber auch separat erworben werden; einen Einzelpreis gibt es aber noch nicht. Die Veröffentlichung erfolgt am 30. Januar 2018 zunächst exklusiv auf der PS4; eine PC- und Xbox-One-Version folgt aufgrund der Zeitexklusivität 30 Tage später.