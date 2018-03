Das zweite DLC-Paket zum erfolgreichen Shooter Call of Duty: WWII rückt - zumindest zunächst einmal auf der PS4 - immer näher. Jetzt hat Activision die Inhalte von "The War Machine" preisgegeben.

Der zweite Zusatzinhalt zu Call of Duty: WWII wird den Namen "The War Machine" tragen und soll ab dem 10. April zunächst auf der PlayStation 4 erhältlich sein. Wie gewohnt folgen PC und Xbox One aufgrund der zeitexklusiven Vereinbarung mit Sony dann einen Monat später.

Im DLC erwarten euch die gewohnten neuen Inhalte in Form von neuen Multiplayer-Maps sowie eines frischen Kapitels der Nazi-Zombies-Saga, welches "The Shadowed Throne" heißen wird. Diese neue Episode bringt euch in das Herz von Nazi-Deutschland, nämlich nach Berlin, wo ihr es mit Doktor Straub und den Nazi-Zombie-Horden aufnehmen müsst.

Die Multiplayer-Karten führen euch indes auch an den Ort der ikonischen Schlacht von Dunkirk, die zuletzt ja auch in einem Kinofilm thematisiert worden ist. Dort wird es Kämpfe an einem großen, offen gestalteten Strand inklusive Gebäuden geben. Auf der zweiten Karte "Egypt" dürft ihr euch hingegen in Nordafrika zwischen den Ruinen von Giza bekriegen.

Map Nr. 3 heißt "V2" und führt euch an einen Raketenentwicklungsstützpunkt in Deutschland. Die Karte ist eher eng gehalten und soll schnelle Schlachten rund um die Raketenabschussvorrichtung bieten. Bleibt zum Abschluss noch "Operation Husky", eine neue War-Mode-Mission, die zusammen mit Raven Software entwickelt wurde und die die alliierte Invasion auf Sizilien thematisiert. In den Häfen von Palermo und Neapel gibt es auch Dogfights in der Luft, wobei ihr Informationen sammeln, diese an das Hauptquartier übermitteln und anschließend den Luftraum von feindlichen Flugzeugen befreien müsst, um Platz für die alliierten Bomber zu machen.