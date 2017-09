Call of Duty: WWII

Ab dem 03. November wird Call of Duty: WWII erhältlich sein und im Vorfeld soll es auch auf dem PC eine Beta-Testphase geben. Diese hat nun endlich einen Starttermin erhalten.

PC-Spieler mussten sich lange gedulden, bis sie handfeste Infos zur Beta-Testphase von Call of Duty: WWII auf ihrer Plattform in Erfahrung bringen konnten. Nun teilte Sledgehammer Games auch endlich den Starttermin für die Open Beta auf dem heimischen Rechenknecht mit.

In einem Blog-Eintrag führt man aus, dass die Open Beta von Call of Duty: WWII auf dem PC am 29. September starten soll und dann bis zum 02. Oktober andauern wird. Wer teilnehmen möchte, wird außerdem Steam benötigen; ohne geht es nicht. Ziel der Testphase sei es, die wichtigsten Gameplay-System und die Online-Infrastruktur vor dem Release zu testen.

Auch die minimalen Systemanforderungen für die Teilnahme an der PC-Beta wurden publik und sehen wie folgt aus:

OS: Windows 7 64-Bit oder neuer

CPU: Intel Core i3 3225 oder vergleichbar

RAM: 8 GB RAM

HDD: 25 GB

Video: NVIDIA GeForce GTX 660 @ 2 GB / AMD Radeon HD 7850 @ 2GB oder besser

DirectX: Version 11.0

Netzwerk: Breitband-Internetverbindung

Sound: DirectX-kompatibel