Zum kommenden Shooter-Ableger Call of Duty: WWII soll es bekanntermaßen im Vorfeld eine Beta-Testphase geben. Nun hat Entwickler Sledgehammer Games bekannt gegeben, was ihr konkret von dieser erwarten dürft.

Noch in diesem Monat startet die sogenannte Private Beta rund um Call of Duty: WWII. Diese wird zunächst am 25. August 2017 auf der PS4 live gehen und für dieses Wochenende exklusiv der Sony-Konsole vorbehalten bleiben. Am darauffolgenden Wochenende ab dem 01. September soll die Beta dann auf PS4 und Xbox One verfügbar sein, der PC wird bis dato aber nicht erwähnt.

Was die konkreten Inhalte des Beta-Tests betrifft, so dürft ihr durchaus Einiges erwarten. An Bord werden mit Du Hoc, Ardennes und Gibraltar mindestens drei Karten sein. Diese dürfen in den Modi Team Deathmatch, Domination und Hardpoint gezockt werden. Zudem soll auch der neue War Mode, ein in der Serie neuer Mix aus Angriffs- und Verteidigungs-Modus, in der Beta sein Debüt geben. Mit Breakout wird es eine Mission geben.

Im Fokus steht auch das neue Divisions-System, welches das bisherige Create-A-Class-System ablöst. Wie wir bereits berichteten, werden alle Divisionen in der Beta von Call of Duty: WWII vertreten sein. Weitere Beta-Details sollen im Rahmen eines Livestreams von der gamescom in Köln bekannt gegeben werden. Die Show wird am 22. August ab 19:00 Uhr übertragen.