Langsam aber sicher bewegen wir uns auf die Ära des neuen Shooter-Ablegers Call of Duty: Black Ops IIII zu, doch noch hat sich Call of Duty: WWII keineswegs verabschiedet. Der aktuelle Teil des Erfolgsfranchise bekommt mit "Covert Storm" nun das nächste Ingame-Event spendiert.

Während sich derzeit die Meldungen in Sachen Call of Duty eher um den neuen Blackout-Modus in Call of Duty: Black Ops IIII drehen, hat Sledgehammer Games heimlich, still und leise den Startschuss für das nächste Event im (noch) aktuellen Call of Duty: WWII gegeben. Dieses hört auf den Namen "Covert Storm" und liefert euch wieder frische Spielinhalte.

"Cover Storm" bleibt damit der Linie früherer solcher Ingame-Events treu, hat allerdings dieses Mal etwas weniger zu bieten, als ihr das von früheren solchen Veranstaltungen vielleicht gewohnt seid. Gleich ist die Tatsache, dass es wieder drei neue Waffen im Shooter gibt. Dabei handelt es sich um die AS-44 Assault Rifle, die Proto X-1 Submachine Gun und die VMG 1927 Light-Machine Gun. Die letztgenannte Wumme könnt ihr durch das Erreichen des Maximallevels in der Commando Division verdienen.

Dazu gesellen sich in "Cover Storm" nun neue animierte Camos und auch eine neue Community-Herausforderung. Im Gegensatz zu früheren Events gibt es aber eben keine neuen Karten. "Covert Storm" ist ab sofort bereits live und erste Eindrücke könnt ihr im beigefügten Trailer sammeln.