Call of Duty: WWII dominiert alles!

Das amerikanische Martkforschungsinstitut NPD Group hat seine Erhebungen für das abgelaufene Jahr 2017 und damit auch die US-Jahrescharts veröffentlicht. Call of Duty: WWII konnte dabei die gesamte Konkurrenz düpieren.

Die Rückkehr zu einem historischen Setting im Zweiten Weltkrieg hat der Call-of-Duty-Reihe gut getan: Der aktuelle Serienableger Call of Duty: WWII verkaufte sich auch in den Vereinigten Staaten wie warme Semmeln und dominiert daher die Jahrescharts 2017. Der Shooter hatte zuvor bereits den Titel als erfolgreichstes Spiel im Weihnachtsgeschäft sowie des im Jahre 2017 über PSN am häufigsten verkauften Spiels in den USA eingeheimst.

Call of Duty: WWII war nicht nur in den Multiplattform-Charts erfolgreich unterwegs und auf Platz 1 des US-Rankings zu finden. Laut der NPD Group konnte der Titel außerdem auch die Spitzenpositionen in den reinen Xbox-One- und PS4-Rankings erklimmen.

Etwas überraschend: Im ebenfalls veröffentlichten Dezember-Ranking folgt auf der PS4 dann bereits Star Wars: Battlefront II auf Rang 2, was in Anbetracht der riesigen Kontroverse um die Lootboxen und das Fortschrittssystem durchaus etwas überraschend ist. Auf der Xbox One muss sich das Abenteuer jedoch PUBG beugen.

In den alle Verkäufe umfassenden Multiplattform-Charts muss sich der Titel mit Rang 8 im Jahres-Ranking begnügen; da konnte auch der offenbar zum Weihnachtsgeschäft einsetzende Höhenflug nichts mehr ändern. Und ebenfalls erwähnenswert: Gleich drei quasi reine Switch-Titel schaffen es im Jahresranking im Multiplattform-Bereich in die Top 10. Die Switch war im Dezember mit 1,5 Millionen abverkauften Exemplaren auch die erfolgreichste Plattform in den USA.

Die US-Jahrescharts 2017 im Überblick: