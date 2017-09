Microsoft betont ja derzeit immer wieder, wieviele Spiele für die leistungsstärkere Xbox One X optimiert werden. Das kommende Call of Duty: WWII zählt von offizieller Seite bislang noch nicht dazu, aber Fans der Reihe dürfen dennoch beruhigt sein.

Über den britischen Händler GAME.co.uk ist nun ein Bild der Verpackung von Call of Duty: WWII für die Xbox One ins Netz gelangt. Auf dieser ist der Hinweis angebracht, dass der neue Shooter der so erfolgreichen Reihe von Activision ebenfalls für die Xbox One X optimiert und damit zu den von Microsoft unzähligen erwähnten Titeln mit dem Etikett "Xbox One X Enhanced" zählen wird.

Doch auf welche Verbesserungen dürfen sich Käufer der am 07. November erscheinenden neuen Plattform nun konkret freuen? Schlussendlich wird die offizielle Ankündigung abzuwarten sein, um wirklich ins Detail gehen zu können, allerdings bestätigt die Verpackung weiter, dass der Shooter auf der Xbox One X in 4K-Auflösung sowie auch mit HDR-Support laufen soll.

Das Bild der erwähnten Verpackung findet ihr anbei; eine offizielle Stellungnahme von Activision und/oder Microsoft steht zunächst noch aus.