Ab dem 03. November ist Call of Duty: WWII für PC, PS4 und Xbox One erhältlich. Auf der Xbox One war der Pre-Load bereits unlängst gestartet; im Zuge dessen wurde auch der Speicherbedarf des Shooters publik. Auf der PS4 fällt dieser im Vergleich zur Konkurrenz aber ungleich höher aus.

Wie wir bereits berichteten, benötigt Call of Duty: WWII auf der Xbox One im Großen und Ganzen überschaubare 45 GB an Speicherplatz. Der Pre-Load der digitalen Version hält sich daher auch in Grenzen. Anders sieht das Ganze aber auf Sonys PlayStation 4 aus.

Auch wenn der Pre-Load auf der Sony-Konsole weiter noch nicht möglich ist, so wurde nun schon der Speicherbedarf von Call of Duty: WWII auf der PS4 publik. Auch fernab des PlayStation Store lässt sich nämlich die digitale Spielversion erwerben; die Aushändigung des entsprechenden Codes erfolgt anhand einer Karte, die bereits alle wichtigen Details umfasst, darunter eben den benötigten Speicherplatz.

Auf der PS4 sollen demnach satte 80 GB fällig sein - und damit fast doppelt soviel, wie auf der Xbox One von Microsoft. Der Grund dafür dürfte in der Tatsache liegen, dass die PS4-Version von Haus aus für die PS4 Pro optimiert ist und daher über höherauflösende Texturen verfügen dürfte. Auf der Xbox One dürfte für die Xbox One X dafür noch einmal ein gesonderter Download anzustoßen sein.

Call of Duty: WWII erscheint am 03. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.