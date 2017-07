Call of Duty: WWII

Auf der diesjährigen E3 wurde ja der Multiplayer-Part von Call of Duty: WWII ausführlich vorgestellt. Fehlt also noch der Zombies-Modus - und zu diesem wird es schon bald handfeste Infos geben.

Via Twitter haben sich nun Activision und Sledgehammer Games zu Wort gemeldet und die ausführliche Vorstellung des Zombies-Modus von Call of Duty: WWII in Aussicht gestellt. Dabei handelt es sich um das dritte Standbein des Shooters neben der Singleplayer-Kampagne und dem Multiplayer-Part, die ja beide schon vorgestellt wurden.

In dem Tweet heißt es nun schlicht "Sie kommen..." garniert mit einem Bild, das ihr euch auch im Rahmen dieser Meldung ansehen könnt und das den 20. Juli als Vorstellungs-Termin nennt. Der Titel wird sich zudem auch auf der San Diego Comic-Con später im Monat blicken lassen. Schon bald werden wir also wissen, welche Neuheiten sich Sledgehammer für den beliebten Zombies-Modus der Reihe einfallen hat lassen.

Call of Duty: WWII erscheint am 03. November 2017 für PC, PS4 und Xbox One.