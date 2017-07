Call of Duty: WWII

Die offizielle Vorstellung des Zombies-Modus in Call of Duty: WWII rückt immer näher. Activision setzt seine Teaser im Vorfeld weiter fort und hat mit Elodie Yung nun ein weiteres bekanntes Gesicht für diesen Teil des Spiels bestätigt.

Der Zombies-Modus von Call of Duty: WWII wird am 20. Juli 2017 im Rahmen der San Diego Comic-Con erstmals ausführlich präsentiert. Dann werdet ihr auch Elodie Yung im Spiel zu Gesicht bekommen. Die Schauspielerin ist vor allen Dingen als Electra aus "Marvel's Daredevil" bekannt und übernimmt eine Rolle im Spielmodus des neuen Call of Duty.

Im Zombies-Modus wird sich als spielbarer Charakter in Form von Olivia Durant vertreten sein. Yung wird ihren Spielcharakter auf einem Panel auf der SDCC auch selbst vorstellen. Zuvor war bereits David Tennant ("Doctor Who", "Harry Potter", "Marvel's Jessica Jones") als spielbarer Protagonist angekündigt worden.