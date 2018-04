Call of Duty: WWII

Nachdem es schon länger Spekulationen gab, ist gestern Abend das Community-Event "Blitzkrieg" in Call of Duty: WWII offiziell gestartet. Wir verraten euch, welche neuen Inhalte euch erwarten.

Über den offiziellen Twitter-Account war unter anderem ein neues Event im Shooter Call of Duty: WWII angedeutet worden und seit gestern Abend ist dieses nun auch tatsächlich live. Ab sofort dürft ihr euch damit noch bis zum 08. Mai 2018 mit dem Community-Event "The Blitzkrieg" auseinandersetzen, das etliche neue Inhalte mit sich bringt.

In erster Linie hat Entwickler Sledgehammer Games dem populären Shooter mit "Ground War" einen neuen Modus spendiert, der auf mittleren und großen Karten gezockt wird. Auch die War-Mode-Karten können dafür genutzt werden. Dabei streiten sich zwei Teams bestehend aus jeweils neun Spielern um den Sieg.

Passend dazu gibt es auch eine neue Karte namens "Hauptquartier"; im Gegensatz zu den Karten der regulären DLC-Pakete ist diese Map im Zuge des Events kostenfrei. Spielbar ist die Karte in den Modi "Free for All", "Gun Game" und "Prop Hunt".

Und zu guter letzt warten dann noch ganze sechs neue Waffen auf euch: die 4-Round ITRA Burst Rifle, die Semi-Auto Type 5 Rifle, die Full-Auto M2 Carbine Rifle, die Sterling SMG, die Type 38 Sniper Rifle und für den Nahkampf auch noch ein Baseball-Schläger. Alle Waffen gibt es via Supply Drop, lediglich ITRA Burst, Sterling und Baseball-Schläger gibt es auch über die Waffenkollektionen.