Ist via Abwärtskompatibilität auf die Xbox One gekommen

Call of Duty: World at War

Call of Duty: World at War ist jetzt via Abwärtskompatibilität auf die Xbox One gekommen.

Das hat Xbox-Chef Phil Spencer via Twitter bekanntgegeben. Nach Call of Duty 2, Call of Duty 3 und Call of Duty: Black Ops gehört Call of Duty: World at War nun zu den Spielen der Videospielreihe, die via Abwärtskompatibilität auf der Xbox One zur Auswahl stehen. Wenn man Call of Duty: World at War für die Xbox 360 besitzt, kann man das Spiel jetzt in die Xbox One einlegen und es herunterladen. Das Spiel ist aber auch digital erhältlich.

Call of Duty: World at War ist am 12. November 2008 für den PC, die PlayStation 3 und die Xbox 360 erschienen und wurde von uns getestet. Außerdem gab es Versionen für die Wii, den Nintendo DS und die PlayStation 2.