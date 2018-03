Kommt zusammen mit Call of Duty: Black Ops IIII abermals ein Remaster eines früheren Teils auf den Markt? Ein neuer Produkteintrag deutet stark genau darauf hin.

Im Jahr 2016 hatte Activision zusammen mit dem damals neuen Teil Call of Duty: Infinite Warfare auch den Klassiker Call of Duty 4: Modern Warfare neu aufgelegt und ein gelungenes Remaster des Shooters veröffentlicht. Dieses war lange Zeit exklusiv zusammen mit Infinite Warfare erhältlich, ehe später eine eigenständige Version folgte. In diesem Jahr folgt der Publisher möglicherweise wieder einem ähnlichen Plan.

Bei Amazon Italien ist nun nämlich kurzzeitig ein Produkteintrag aufgetaucht, der von einem entsprechenden Remaster von Call of Duty: Modern Warfare 2 für PS4 und Xbox One sprach. Demnach könnte sich eine Neuauflage des nächsten Shooter-Klassiker des erfolgreichen Franchise anbahnen.

Ursprünglich war Call of Duty: Modern Warfare 2 im November 2009 für PC, PS3 und Xbox 360 veröffentlicht worden. Schenkt man Amazon Italien Glauben, dann wird man in diesem Jahr aber zumindest kein Bundle mit dem unlängst bestätigten Call of Duty: Black Ops IIII verfolgen. Das Remaster soll dem Vernehmen nach nämlich bereits ab dem 30. April 2018 erhältlich sein. Eine offizielle Bestätigung steht allerdings noch aus, so dass ihr die Meldung bis auf Weiteres strikt als Gerücht einstufen solltet. Wir halten euch über die weiteren Entwicklungen auf dem Laufenden, ob es die optisch aufpolierte neue Shooter-Version tatsächlich gibt.