Call of Duty: Infinite Warfare

Wer den aktuellen Shooter Call of Duty: Infinite Warfare derzeit weiterhin zockt, der bekommt schon in Kürze wieder Nachschub an die Hand. Activision hat den nächsten DLC nun nämlich konkret datiert.

Für Call of Duty: Infinite Warfare steht als nächstes die Veröffentlicihung des zweiten Kartenpakets namens "Continuum Map Pack" auf dem Programm. Zumindest für die PlayStation 4, für welche dieses zunächst zeitexklusiv erhältlich sein wird, wurde das gute Stück nun für den 18. April 2017 datiert. Xbox-One- und PC-Gamer müssen sich rund einen Monat länger gedulden.

Auch im Rahmen des zweiten Map Packs gibt es wieder vier neue Multiplayer-Karten sowie die Fortsetzung der Zombie-Koop-Erfahrung. Bei den vier neuen Maps handelt es sich um Turista, Scrap, Archive und Excess. Bei Excess handelt es sich um eine Neuauflage der klassischen Karte Rust aus Call of Duty: Modern Warfare 2.

Das neue Zombies-Kapitel trägt den Namen "Shaolin Shuffle" und ist in den 70er Jahren in New York angesiedelt. Dabei trefft ihr auf neue Zombies und lernt einen neuen Charakter kennen, der von Pam Grier (Jackie Brown, Foxy Brown) gespielt wird. Auch gibt es vier freischaltbare Kung-Fu-Kampfstile mit einzigartigen Moves.

Der DLC ist einzeln erhältlich und darüber hinaus Teil des Season Pass zum Spiel.