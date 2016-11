Call of Duty: Infinite Warfare

Das aktuelle Call of Duty: Infinite Warfare bekommt speziell für PlayStation VR auch ein VR-Kapitel spendiert. Dieses steht nun sogar allen PS4-Gamern für lau zur Verfügung.

Um die VR-Demo zum Spiel namens Jackal Assault ausprobieren zu können, müssen PS4-Nutzer nicht einmal die Vollversion von Call of Duty: Infinite Warfare kaufen. Das bestätigte Publisher Activision nun offiziell. Bislang war das VR-Kapitel für PSVR als "kostenfreier Bonus" für besagte Vollversion angekündigt gewesen.

Jackal Assault kann nun von allen Interessierten bezogen werden. Dabei werdet ihr via PSVR in das Cockpit eines Jackal verfrachtet, dem Kampfjet aus der Vollversion. Den Download könnt ihr via VR-Sektion im PlayStation Store starten. PSVR ist natürlich zum Spielen Voraussetzung.