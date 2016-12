Call of Duty: Infinite Warfare

Call of Duty: Infinite Warfare hat einen umfangreichen Patch erhalten, der viele Fehler im Spiel behebt und ausbessert. Das Update steht für alle Plattformen zum Download bereit.

Solltet ihr eine Runde Call of Duty: Infinite Warfare zocken wollen, werdet ihr nicht drum herum kommen, den neuesten Patch für den Shooter zu saugen. Denn die Entwickler von Infinity Ward haben sich nicht lumpen lassen und einen recht umfangreichen Software-Flicken für alle Plattformen veröffentlicht.

So wurden vor allem viele Probleme mit dem Mehrspielermodus behoben, jedoch soll es nun auch weniger Fehler im Zombie-Modus und im CODCaster geben. Die komplette Liste an Änderungen, könnt ihr im offiziellen Steam-Forum zu Call of Duty: Infinite Warfare finden.