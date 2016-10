Der Trainingsparcours FNG aus Call of Duty: Modern Warfare wurde in absoluter Rekordzeit absolviert. Weniger als zehn Sekunden hat der aktuelle Rekordhalter benötigt und dabei nicht einmal auf Waffen zurückgegriffen, die schon seit Jahren zur Verfügung stehen.

FNG ist Spielern von Modern Warfare wohl bekannt. Das kurze Tutorial, das die Grundlagen von Call of Duty vermittelt, ist inzwischen zu einem beliebten Schauplatz für Speedruns geworden. Einem Spieler ist es nun auf der PlayStation 4 gelungen, den kurzen Hindernispfad in der Early-Access-Fassung in weniger als zehn Sekunden zu meistern. Ohne Fehltreffer eilt er zum Ziel und schaltet die Pappgegner mit Schusswaffen und Granaten aus.

Jahrelanges Training half dem flinken Spieler allerdings nur bedingt, da er auf einen Granatwerfer zurückgreift, der erst in der Remaster-Version von Modern Warfare, die Infinite Warfare beiliegt, für FNG zur Verfügung steht. In den kommenden Monaten dürfte der Rekord mit der Maus noch einmal unterboten werden. Der YouTuber Swift, hat es in früher bereits in neun Sekunden geschafft.