Call of Duty: Infinite Warfare

Activision bringt mit einem neuen, kostenpflichtigen Sprachpaket Abwechslung in den Mehrspielermodus von Call of Duty: Infinite Warfare.

Habt ihr die Standard-Kommentare satt, lockert der Rapper Method Man, bekannt durch den Wu-Tang Clan, die Online-Schlachten des Ego-Shooters mit seinen Sprüchen auf. Der Preis für das englische Sprachpaket liegt bei 3,99 Euro.

Wollt ihr kein Geld ausgeben, in den Mehrspielerpartien aber trotzdem von neuen Stimmen begleitet werden, steht das UK-Special Forces-Paket zum Download zur Verfügung. Nach der Installation kommentiert dann Craig Fairbrass, der Synchronsprecher von Ghost in Call of Duty: Modern Warfare 2, das Spielgeschehen.