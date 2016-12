Call of Duty: Infinite Warfare

Solltet ihr Interesse an Call of Duty: Infinite Warfare haben, könnt ihr den Titel in dieser Woche gratis zocken.

Falls ihr Interesse daran habt, Call of Duty: Infinite Warfare auszuprobieren, gibt es gute Neuigkeiten. Activision hat eine kostenlose Testphase angekündigt, in deren Rahmen ihr den Titel auf PlayStation 4, Xbox One und dem PC für lau zocken könnt.

Diese startet am 15. Dezember und endet am 20. Dezember 2016. Dabei habt ihr im Singleplayer Zugriff auf zwei Missionen, während im Multiplayer bei Rang 15 Schluss ist und in der Zombie-Kampagne Stufe 3 die Grenze bildet. Euren Fortschritt könnt ihr jedoch übernehmen, falls ihr euch zu einem Kauf entschließt.